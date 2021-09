Sarri: "Mourinho? Ho stima, ma che pantomima. Alla Lega dico..."

ROMA - È una grande Lazio in Europa League. Lokomotiv Mosca battuta 2-0 all'Olimpico con i gol di Basic e Patric. Arrivano così i primi tre punti di coppa, vitali per cullare un bel sogno. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Sarri ha commentato : "Questa squadra ha certe caratteristiche e bisogna esaltarle. Poi vedo cose anche fatte in allenamento. Stasera abbiamo fatto una buona partita, peccato solo per i due gol di scarto. Sono felice che abbiano segnato Basic e Patric. Immobile? Speriamo solo che sia un fastidio tendineo e non muscolare. Quando cominci un percorso nuovo non puoi avere dei riscontri temporali. Ogni gruppo, ogni società ha diversi tempi. La Lazio veniva da un calcio diverso. Il Napoli era già abituata a giocare a 4, con il trequartista, con le tre punte. Un percorso meno traumatico e più breve”.

Sarri commenta Mourinho e la Lega

“Io ho grande stima di Mourinho, ma a questa pantomima non ci sto. Lui può pensare quello che vuole. La Lega? Non conoscono i comunicati che diramano loro stessi. Le 48 ore? Forse fanno riferimento ai regolamenti Uefa. Ho un comunicato del 14 luglio del 2021: la Lega dice che una squadra può giocare solo al terzo giorno. Conoscerò male il regolamento Uefa, ma loro non conoscono le norme che emanano loro stessi. Poi c’è il buonsenso, ma non è una dote comune. Le tre squadre in Europa facciamole giocare dopo, penso io. A noi ci hanno messo al primo slot disponibile di domenica. Lo dico a tutela per i miei ragazzi, per i tifosi laziali, per il calcio. Perché se fanno questo trattamento anche a Napoli e Roma, che giocano di giovedì come noi, sarò comunque disturbato”.