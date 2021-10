Sarri: "Lazio, ci è mancato culo. Ma visto altri passi in avanti"

ROMA - Un buon pareggio per la Lazio: non tanto per il risultato di 0-0, ma per la prestazione che ha soddisfatto anche Maurizio Sarri. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico biancoceleste ha detto la sua sul match dell'Olimpico: “Abbiamo fatto una buona partita contro una buona squadra. Nei primi 30’ ci è mancata brillantezza, negli ultimi minuti è mancato il culo. C’è amarezza per il risultato, ma la prestazione è buona. Ci hanno creduto sino in fondo, è stata solida. Un passo in avanti, dispiace per il risultato, ma ci sono tre partite per recuperarlo. Luis Alberto e Milinkovic insieme? L’ultima partita fatta ha detto no, ma se la squadra trova una fase difensiva più importante dovemmo riproporre la cosa. In questi giorni abbiamo analizzato tutti i dati in allenamento di Luis. E deciso che il suo momento è quando arrivano parti più dolci dei match”.