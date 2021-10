Lazio-Marsiglia, presunti cori razzisti. Il club francese: “Denunciamo!”

ROMA - “A seguito delle presunte grida razziste contro i nostri giocatori, il club ricorda che condanna fermamente ogni forma di discriminazione. L’OM si riserva il diritto di sporgere denuncia nel caso in cui la Uefa confermi queste gravi accuse”. Questo il tweet del Marsiglia nel post partita contro la Lazio all’Olimpico. Gli ululati razzisti, secondo quanto riporta l’Equipe, sarebbero arrivati all’indirizzo di Bamba Dieng, entrato in campo al 61’. "Buu" ben uditi dai giornalisti presenti in tribuna. In conferenza stampa, il tecnico Sampaoli e il portiere Pau Lopez, hanno detto di non aver sentito nulla. Per il momento non ci sono annotazioni nemmeno nel rapporto Uefa. I capi del Marsiglia, nelle prossime ore, ascolteranno i nastri e analizzeranno i video registrati. Anche la Uefa farà lo stesso. Sono attese altre novità sul presunto caso.