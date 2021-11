Immobile nella storia: è record di gol con la Lazio

MARSIGLIA - Ciro Immobile monarca assoluto del gol con la maglia della Lazio. Superato il record di marcature, a Marsiglia firmata la rete numero 160 con la maglia biancoceleste. Qualche giorno fa, contro l'Atalanta, aveva pareggiato i conti con Silvio Piola. Sfida tra due leggende di due epoche diverse. Immobile, con il gol al Veledrome, è diventato così il miglior marcatore laziale di tutti i tempi. Un destro piazzato per portare in vantaggio la squadra. Poi l'abbraccio con Akpa Akpro e gli altri compagni della panchina. Tutti a festeggiare il re. E pensare che alla vigilia era pure in dubbio per un problema intestinale e uno al ginocchio. Dà tutto in campo, un esempio oltre la valanga di gol realizzati con la Lazio.