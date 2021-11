Diretta Lokomotiv-Lazio ore 18.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

MOSCA - Lazio concentrata e sul pezzo. Maurizio Sarri non vuole disattenzioni contro la Lokomotiv, va in Russia per cercare punti per la qualificazione. Lo stesso vogliono i russi, che puntano alla vittoria per arrivare almeno ai playoff. “Dopo il cambio di tecnico ho notato una squadra diversa, superiore. Sarà una gara difficile, per andare avanti bisogna vincere”, le parole del tecnico laziale in conferenza. Si giocherà nel gelo: dopo la neve di ieri, previste temperature intorno a zero gradi. La Lokomotiv Mosca non ha vinto nessuno dei tre incontri contro la Lazio in competizioni europee (2N, 1P) e ha perso 2-0 nella seconda giornata di questa Europa League.