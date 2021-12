Lazio, le condizioni di Immobile: è a rischio per l’Europa

ROMA - Ciro Immobile quando si infortuna pare più voglioso e deciso del normale. Un robot da gol, abituato a non arrendersi mai. Domenica scorsa, dopo 45’, ha alzato bandiera bianca per un problema al ginocchio. Gli esami effettuati ieri hanno certificato un lieve stiramento del legamento collaterale. Ha iniziato subito le cure, punta a giocare contro il Galatasaray giovedì in Europa League, match importante che vale il primo posto del girone e dunque gli ottavi sicuri, senza spareggio. Il recupero in extremis fa parte del suo repertorio.