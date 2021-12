Diretta Lazio-Galatasaray ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Sarri vuole una Lazio vogliosa e affamata. Contro il Galatasaray è troppo importante vincere per andare immediatamente agli ottavi di Europa League. “Si riposa di più, voglio la Lazio migliore”. I turchi di Terim verranno all’Olimpico per fare la partita e confermare il primato nel girone. All’andata, all’esordio europeo, l’errore di Strakosha costò ai biancocelesti la sconfitta per 1-0 a Istanbul. La Lazio ha vinto entrambi i precedenti casalinghi contro il Galatasaray nelle competizioni europee: nei gironi di Champions League nel 2001/02, e nei sedicesimi di finale di Europa League nel 2015/16. I numeri sono dalla parte di Sarri.