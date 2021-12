Sarri, messaggio a Lotito: "Qui sto bene, vediamo cosa si può programmare"

ROMA - Maurizio Sarri e la sua Lazio vanno ai playoff di Europa League. Con il Galatasaray è 0-0, niente primato del girone e ottavi diretti. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico biancoceleste ha parlato della sfida e non solo: "Stasera abbiamo fatto una buona partita, tenendola in pugno senza rischiare mai. Ci è mancato qualcosa negli ultimi venti metri, ma non era facile giocare contro una squadra che non ha giocato. Poi c’erano le condizioni del terreno, praticamente era ingiocabile. Per il grande predominio avuto potevamo fare di più. Dobbiamo crescere nel vincere queste partite, essere continui nel trasformare una supremazia territoriale in un altro risultato. Il problema grande di questa squadra è stato sempre l’ordine e invece nelle ultime partite è migliorata molto”.