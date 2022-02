Porto-Lazio, Pedro: "Bella personalità, al ritorno ce la giochiamo"

OPORTO - Ci ha provato Pedro, come tutta la Lazio, a battere il Porto dopo un ottimo primo tempo. Il gol di Zaccagni, una perla, ha aperto le marcature. Poi la doppietta di Toni Martinez ha ribaltato il risultato. Ai microfoni di Sky Sport, Pedrito ha commentato: "Giocato buon primo tempo, con tanto possesso e occasioni da gol. Hanno cercato il gol del pareggio e dopo è stato difficile rientrare in partita. Da un cross laterale poi, è arrivata la seconda rete. Abbiamo giocato con personalità e la questione rimane aperta per il ritorno. Giocato bene in uno stadio difficile, all’Olimpico con i nostri tifosi possiamo girare questo risultato. Dovremmo cercare più la porta. Stiamo giocando bene da un paio di mesi come vuole il tecnico, abbiamo capito cosa vuole Sarri. Serve concretezza, possiamo farlo”.