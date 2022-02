Lazio, attesa per Immobile: vuole giocare contro il Porto

ROMA - Ciro Immobile pronto a tornare in campo. Oggi è il giorno buono per riprendere ad allenarsi a Formello con la sua Lazio. Alle 16 la rifinitura, mancheranno poco più di 24 ore al match fondamentale contro il Porto. Che il bomber vuole giocare. Ha superato la febbre già da qualche giorno, è guarito e in mattinata riceverà il via libera per tornare all’attività agonistica. Vuole aiutare la squadra nella missione rimonta in Europa League. Ha appena compiuto 32 anni e va a caccia del regalo di compleanno. Un obiettivo nella sua testa: agganciare il record di Simone Inzaghi a quota 20 gol in Europa con la maglia biancoceleste. Da capire se Ciro partirà dal primo minuto o a match in corso. Con Sarri, insieme, faranno le giuste valutazioni. Facile immaginarlo carico e voglioso. Quando è così, pure se non al top della forma, Immobile fa sempre la differenza. Nel pomeriggio l'ultima riflessione.