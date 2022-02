Lazio-Porto, con i tifosi si può: attesi 30mila laziali

ROMA - Tutti pronti per vivere una grande notte all’Olimpico. Si gioca Lazio-Porto, i biancocelesti chiamati alla rimonta dopo il 2-1 dell’andata. I tifosi stanno rispondendo presente: sino a ieri pomeriggio erano stati staccati 22mila biglietti. La vendita andrà avanti, si può acquistare un posto sino al fischio d’inizio fissato per le 18.45 di giovedì sera. Sono previsti, alla fine, circa 30mila tifosi. Un dato più che positivo, visto che in Europa League la Lazio non ha mai fatto registrare grandi presenze. Il record è con il Salisburgo, quarti di finale del 2018: 42mila spettatori. Il secondo miglior dato: nel 2013 con Petkovic in panchina. In 35mila popolarono l’Olimpico per il ritorno dei sedicesimi con il Borussia Moenchengladbach.