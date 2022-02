Lazio-Porto, il programma della vigilia

ROMA - Operazione rimonta, operazione vittoria. La Lazio pronta a sfidare il Porto nel ritorno dei playoff di Europa League. All’andata, al do Dragao, è finita 2-1 per i ragazzi di Conceicao. A Formello si preparano per la sfida. Maurizio Sarri e un tesserato interverranno in conferenza stampa alle ore 14.45 presso la sala del centro sportivo. Poco dopo, alle 16, tutti in campo per l’allenamento di rifinitura. I primi 15’ saranno aperti ai media come da protocollo quando ci sono partite europee. Sarri prenderà le sue ultime decisioni, quella contro il Porto è una partita da non sbagliare.