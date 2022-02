La Lazio si qualifica agli ottavi di Europa League se…

ROMA - La Lazio vuole vincere lo spareggio contro il Porto e volare agli ottavi di Europa League. Si riparte dal 2-1 rimediato all’andata al do Dragao. Non c’è più la regola del gol in trasferta. L’1-0 per i ragazzi di Sarri, nel punteggio aggregato, significherebbe 2-2 e dunque supplementari. Stesso discorso per il 2-1, il 3-2 e così via. Una vittoria con due gol di scarto qualificherebbe la squadra biancoceleste. Una sola rete di vantaggio, dopo 120’, porterebbe ai rigori. Poche possibilità di combinazioni. La Lazio deve vincere con due gol in più del Porto per volare agli ottavi. I sorteggi andranno in scena il 25 febbraio alle ore 13. Le date delle future partite: 10 marzo (andata) e 17 marzo (ritorno).