Lazio-Porto, Conceicao: "Il risultato dell'andata è inutile. Voglio vincere"

OPORTO - "Siamo a metà dei playoff, dobbiamo andare a Roma e cercare il risultato. Il nostro vantaggio è inutile. Partiamo con personalità, con la nostra identità e con l'obiettivo di vincere la gara". Sergio Conceicao ha aperto così la sua conferenza stampa di presentazione del match contro la Lazio di giovedì . In ballo c'è il passaggio agli ottavi, si riparte dal 2-1 maturato al do Dragao. "Giocare in trasferta o in casa non cambia nulla. E questo vale per le squadre che hanno un'identità ben definita nelle dinamiche di gioco", ha continuato Conceicao.

Conceicao in conferenza

"Abbiamo lavorato nei minimi dettagli Lazio, ma soprattutto su cosa siamo noi come squadra. La preparazione del match non dev'essere affatto diversa. Siamo a metà, il nostro atteggiamento non deve cambiare. Dobbiamo cercare di segnare e vincere la partita. Ovviamente, ora siamo concentrati alla gara di domani, ma dobbiamo pensare che dopo tre giorni avremo una battaglia di campionato estremamente importante. Guardiamo il momento per vedere chi darà le giuste garanzie". In sala stampa ha parlato anche Toni Martinez, protagonista del match d'andata: "Sappiamo di avere un piccolo vantaggio, ma conosciamo anche l'importanza della partita di domani e sappiamo che il Porto scende sempre in campo per vincere. Andiamo alla Roma per vincere la partita".