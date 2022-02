Lazio-Porto, Luis Alberto: "Possiamo vincere. Futuro? Sto bene e il contratto..."

Le parole di Luis Alberto

"Contro il Porto ci aspetta una partita dura, abbiamo contro una squadra che gioca e pressa bene. Abbiamo visto che possiamo farcela, abbiamo provato a uscire con la palla, ci siamo riusciti tante volte e abbiamo trovato spazio. Ciro domani è una mano in più, un giocatore determinante per noi. Futuro? Sono stato molto chiaro, qualcuno ha sbagliato e ha detto che mi piacerebbe giocare in Liga. Io qui sto bene e ho ancora tre anni di contratto. I gol che mi mancano in Europa? Sì. Prima giocavo da seconda punta, magari era più semplice. In un anno non ho giocato mai in Europa per infortunio. Non ci sto pensando troppo, so che è qualcosa che mi manca, devo calciare di più da fuori. L'importante però, è dare una mano alla squadra. Lazio in finale? Preferisco giocare tutte le competizioni, è bellissima l'Europa League e se la vinci ti dà un posto in Champions. Siamo sul pezzo, se facciamo ciò che sappiamo possiamo battere qualsiasi squadra. Siamo fastidiosi per tutti, domani è difficile dobbiamo giocare nel nostro modo. Si può vincere. Abbiamo sempre avuto qualità, Zaccagni è uno dei più forti con cui ho giocato. Pedro è un altro giocatore fantastico, adattarsi è stato facilissimo. Più i giocatori sono forti, più è semplice. Squadra da evitare nel sorteggio? Ma se non vinciamo, perché pensare al dopo...".