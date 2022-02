Lazio, la probabile formazione anti-Porto: Immobile recuperato

FORMELLO - Ciro Immobile c’è e vuole giocare contro il Porto. Il bomber della Lazio, dopo una settimana di stop, ritorna ad allenarsi con i compagni a 24 ore dalla sfida di ritorno dei playoff di Europa League. Non è al meglio, ma punta a una maglia da titolare. In attacco senza Zaccagni (squalificato) e Pedro (infortunato), si vedrà Ciro con Felipe Anderson e Cabral. In panchina, come armi in più, ci sono i baby Raul Moro e Luka Romero.