Barcellona, Xavi: "Napoli da Champions, sarà guerra del calcio"

BARCELLONA - Napoli-Barcellona al Maradona avrà un fascino particolare, e non solo perché sarà una sfida di alto profilo internazionale, ma anche perché si giocherà in nome e in ricordo di Diego che ha indossato in carriera entrambe le maglie. Spalletti in conferenza stampa l'ha detto, "da lassù Maradona tiferà per noi". Anche Xavi ha spiegato cosa significa giocare in uno stadio del genere: "È una motivazione in più, è un onore giocare in questo stadio. Diego è stato un riferimento per tutti. Continuiamo a guardare i suoi video e ogni volta ci eccitiamo. È una responsabilità in più e un onore giocare su questo campo", ha raccontato in conferenza.

Xavi: "Sarà una guerra del calcio" "Sarà una partita molto intensa, una sorta di guerra del calcio. Noi vogliamo dominare il gioco, mentre il Napoli proverà a metterci sotto pressione. Chi avrà più possesso palla avrà più numeri per vincere il match. Sarà una gara di certo difficile: siamo fiduciosi ed emozionati", ha aggiunto Xavi. "Il Napoli è un team a livello di Champions: è un buon test per dimostrare che il Barça può competere in Europa. Finale anticipata? Ogni partita è una finale. Non dobbiamo avere complessi, dobbiamo essere noi stessi e giocare come sappiamo. Stiamo facendo progressi e questa è la strada giusta. Abbiamo fatto bene all'andata ma dobbiamo giocarcela qui. Se giocheremo al nostro livello avremo buone possibilità di superare il turno", ha sottolineato il tecnico blaugrana.