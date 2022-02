Diretta Lazio-Porto ore 18.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - “Non è impossibile”, ha ammesso Maurizio Sarri in conferenza stampa. Il tecnico della Lazio vuole ribaltare il 2-1 del do Dragao e battere il Porto. Per il passaggio del turno servirà vincere con due gol di scarto. Con uno solo si va ai supplementari. “Serviranno lucidità e fase difensiva. Il Porto è forte, ma possiamo risolvere la gara in qualsiasi momento”. Sarri ci crede e ha caricato i suoi alla vigilia. Anche Conceicao, che torna all’Olimpico da ex, chiede alla squadra più determinazione: “La Lazio non cambierà il suo atteggiamento e noi nemmeno. Conta vincere, il risultato dell’andata è inutile”. Una statistica: il Porto non ha vinto nessuna delle ultime nove trasferte in competizioni UEFA in Italia (3N, 6P, qualificazioni escluse); l’ultimo successo è arrivato per 3-2 contro il Milan nella fase a gironi di Champions League 1996/97, partita in cui ha giocato l'attuale tecnico dei portoghesi Conceicao.