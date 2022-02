Europa League, Lazio-Porto 2-2: Sarri eliminato, Immobile e Cataldi non bastano

Si ferma ai sedicesimi di finale il percorso della Lazio in Europa League : il ritorno all'Olimpico contro il Porto finisce 2-2 , con un pareggio che determina, dopo la sconfitta dell'andata (2-1), l'eliminazione di Sarri e i suoi ragazzi. In un primo tempo dominato arriva il vantaggio firmato da Immobile e poi il pareggio di Taremi su rigore. Nella ripresa, tra le parate di Strakosha e tante occasioni da gol mancate dai padroni di casa, una ingenuità difensiva premia con la rete dell'1-2 l'inserimento di Uribe . Il definitivo 2-2 di Cataldi arriva solo al 95', quando è ormai troppo tardi: il grande ex Conceição strappa così il pass per gli ottavi .

Immobile scatenato: due gol annullati oltre all'1-0, poi Taremi di rigore

La Lazio parte bene, ma dopo due tunnel consecutivi di Felipe Anderson sulla destra arriva, troppo presto, ovvero al 4', il primo cartellino giallo del match per Radu. Il primo brivido, invece, al 16': Immobile recupera un pallone sulla trequarti, scatta verso la porta inseguito da tre avversari e tenta un rasoterra sul palo più lontano che finisce di poco fuori. Dopo un minuto il bomber biancoceleste ci riprova e segna con uno scavetto, ma in fuorigioco. La sfida con la sorte viene vinta al 19' quando nessuno può togliere ad Immobile la rete dell'1-0, siglata con un tiro sul primo palo dopo l'ennesimo scatto che aveva bruciato Pepe. Ciro è scatenato: al 22' la butta ancora dentro, ma anche stavolta in offside. La reazione del Porto culmina con il contatto in area Milinkovic-Taremi ed il calcio di rigore assegnato con l'aiuto del Var, dopo che l'arbitro aveva inizialmente ammonito l'attaccante per simulazione. È proprio Taremi a trasformare dal dischetto in maniera impeccabile, mirando lì dove Strakosha non può arrivare: 1-1 al 31'. Prima dell'intervallo poche chiare occasioni: al 3' dei 5' di recupero Felipe Anderson ruba il tempo a Zaidu, lo fa ammonire e guadagna una punizione molto vicina all'area che però la Lazio non riesce a capitalizzare.

Strakosha salva la Lazio fino alla rete di Uribe, Cataldi pareggia al 95'

La Lazio torna in campo con convinzione, ma subisce subito un temibile colpo di testa di Pepe (l'esterno, non il difensore). Luis Alberto risponde controllando in area e calciando ad un soffio dal palo, ma dal lato sbagliato. Sarri effettua i primi due cambi al 54': entrano Cataldi e Hysaj per Leiva e Radu. Doppio salvataggio di Strakosha qualche secondo dopo le sostituzioni: il portiere si supera e tiene in partita i suoi respingendo prima la conclusione dalla distanza di Otavio e poi quella velenosa di Vitinha. I padroni di casa provano ad alzare il ritmo, ma le manovre offensive risultano prevedibili e poco efficaci. E al 68', dopo l'ennesima paratona di Strakosha su un bolide potente e preciso, arriva il secondo gol del Porto: l'inserimento di Uribe viene premiato dall'assist di Taremi, la difesa va in tilt e il numero 8 ha tutto il tempo per controllare e segnare l'1-2. Sarri manda in campo Moro e richiama Pedro, ma gli ospiti dopo il vantaggio sono in fiducia e sfiorano più volte il tris. Cresce il nervosismo: Patric riceve il terzo cartellino giallo della gara per proteste su un lieve contatto in area, Luis Alberto il quarto dopo una scivolata totalmente fuori tempo, Otavio il quinto dopo un faccia a faccia con Immobile. Il "10" biancoceleste prova ad accendere la luce: all'80' regala solo l'illusione del gol all'Olimpico e poco dopo fa tremare l'incrocio dei pali. Nei minuti finali la sfortuna continua a perseguitare la Lazio che cinge d'assedio l'area portoghese, arrivando più volte ad un passo dal 2-2. Alla fine il pareggio arriva con Cataldi al 95', quando ormai è troppo tardi. Finisce così il percorso della Lazio in Europa League.

LAZIO-PORTO 2-2: STATISTICHE E TABELLINO