Dortmund, nessuna impresa: Rangers agli ottavi. Avanti Siviglia e Betis

GLASGOW (Scozia) - Con il clamoroso poker subito all'andata sulle spalle, il Dortmund non riesce nell'impresa di ribaltare i Rangers in Scozia e saluta l'Europa League ai playoff. Festa per gli uomini di Van Bronckohorst che al 22' passano subito con il rigore di Tavernier per poi subire la rimonta all'intervallo con Bellingham e Malen. Per i gialloneri il ribaltone sembra possibile, ma nella ripresa è ancora il terzino goleador dei Rangers a rimettere tutto in equilibrio. Una doccia gelata per i ragazzi di Rose che provano a crederci fino all'ultimo, ma al fischio finale è 2-2 e agli ottavi vanno i Rangers, eliminati Haaland (assente per infortunio) e compagni.