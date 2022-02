Lazio, Sarri: "Rigore? Facciamo il tifo per bloccare il Var"

ROMA - Ha ricevuto l'abbraccio dei suoi tifosi, Maurizio Sarri. La Lazio esce a testa alta dall'Europa League, la gente all'Olimpico ha applaudito tecnico e squadra dopo il 2-2 contro il Porto. Ora inizia, come dire, un'altra stagione con l'obiettivo quarto posto e il solo campionato da giocare. "Abbiamo fatto una buona partita, ci lascia però l’amaro in bocca, potevamo centrare la qualificazione", ha spiegato Sarri a Sky Sport. E ancora: "Nel finale potevamo pareggiare 6-7 minuti prima per portare a casa i supplementari. Ci sono un po’ di rimpianti, ma sapevamo di incontrare una squadra forte che ha fatto i quarti di Champions nella passata stagione. Ha fatto fuori Milan e Juve. Eravamo nel match, c’è un minimo di rimpianto. La squadra è in crescita e c’è di positivo la prestazione. Ora potremmo allenarci un po’”.