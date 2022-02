Napoli-Barcellona, striscione contro l'invasione in Ucraina: "Stop alla guerra"

Prima del fischio d'inizio della gara di ritorno dei play-off di Europa League, Napoli e Barcellona hanno esposto lo striscione contro l'invasione in Ucraina da parte della Russia. "Stop War", l'eloquente messaggio che i giocatori, schierati tutti vicini, hanno mostrato allo Stadio Maradona. Anche nella sfida tra Olympiacos e Atalanta, il centrocampista nerazzurro Malinovskyi, dopo aver segnato il gol dello 0-2 ha mostrato una maglietta con una commovente dedica per la sua nazione. "No alla guerra in Ucraina" - il messaggio mostrato dal giocatore Ucraino.