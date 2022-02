Napoli, Zielinski: "Approccio sbagliato, ora sotto col campionato"

NAPOLI - Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Barcellona che è costata al Napoli l'eliminazione dall'Europa League, il centrocampista degli azzurri Piotr Zielinski commenta così il ko della squadra di Spalletti: "L'approccio è stato sbagliato, non puoi prendere così due gol a freddo. Poi c'è mancato qualcosa anche avanti, dovevamo sfruttare meglio gli spazi dietro la linea difensiva, e abbiamo sbagliato tanto anche in impostazione, col Barça che recuperava palla spesso nella nostra metà campo. Usciamo da questa partita con poche certezze, ma dobbiamo essere già pronti per il campionato e dimenticare questa partita, che non abbiamo giocato al nostro livello. C'è rammarico, potevamo fare di piu perchè ogni vuolta che riuscivamo a muovere la palla riuscivamo a creare qualcosa di interessante. Poi il Barcellona è una grande squadra e ti fa correre tanto a vuoto, non è stato facile".