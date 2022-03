Europa League, Siviglia-West Ham: prezzi alle stelle per i tifosi ospiti

Giovedì 10 marzo, alle 18:45, si giocherà l'andata degli ottavi di Europa League tra il Siviglia e il West Ham, allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán. I voli da Londra alla città spagnola, in prossimità del giorno della partita, arrivano a toccare i 1000 euro. Inoltre, il club spagnolo, per quanto riguarda due settori dello stadio, precisamente il Gol Norte e Gol Sur (all'interno del quale, in un angolo, verranno piazzati i tifosi britannici), ha bloccato la vendita solo per i suoi tesserati. Proprio per questi settori, i biglietti verranno venduti per la clamorosa cifra di 9.999 euro. Il club ha lanciato una promozione per i suoi soci per l'acquisto di biglietti al 50% di sconto, mentre in altri settori del campo il prezzo oscilla tra i 35 ei 120 euro. È dietro la porta che i tifosi ospiti non potranno praticamente acquistare più biglietti, oltre ai 3.000 che il Siviglia ha dato loro dal regolamento UEFA, che impone di cedere fino al 5% della capienza totale dello stadio alla rivale in questione.