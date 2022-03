Atalanta-Bayer Leverkusen 3-2: Malinovskyi e Muriel bis, Gasperini sorride

Spettacolare e ricca di gol come ci si aspettava l'andata degli ottavi di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen . Finisce 3-2 , con un margine che per quanto visto in campo sta stretto a Gasperini . La Dea, a parte i minuti iniziali, ha surclassato gli ospiti per continuità e occasioni da gol e solo alcune grandi parate del portiere ospite Hradecky hanno evitato, tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, il definitivo tracollo tedesco. A sbloccare il risultato è Aranguiz al minuto 11, ma poi si scatenano i padroni di casa trascinati dalla qualità di Malinovskyi e di un ispiratissimo Muriel che nella ripresa trova anche la doppietta personale. Al 63' Diaby firma il definitivo 3-2 con una spettacolare giocata che rende intensa anche l'ultima mezz'ora di gioco, priva però di colpi di scena. Il ritorno si disputerà in Germania il 17 marzo alle ore 18.45.

Sblocca Aranguiz, rispondono Malinovskyi e Muriel

La partita, vivace fin dal fischio d'inizio, regala il primo brivido al 9' quando Aranguiz calcia una punizione concessa poco fuori dall'area dei padroni di casa e stampa il pallone sul palo alla destra di Musso. L'esperto centrocampista del Bayer Leverkusen non si arrende alla sfortuna e dopo due minuti firma il vantaggio ospite mirando stavolta alla sinistra dell'estremo difensore nerazzurro, preso in controtempo. Al 20' Toloi prova a guidare la reazione dei padroni di casa con un tiro dalla distanza facilmente neutralizzato da Hradecky. Il portiere e capitano ospite non può nulla, invece, contro la tecnica di Malinovskyi e Muriel che tra il 23' e il 25' duettano meravigliosamente, si scambiano assist e gol e ribaltano il risultato. Il doppio colpo non spegne le sortite offensive ospiti, ciò che migliora è invece l'organizzazione difensiva della Dea. Al 39' Muriel accelera e arriva a tu per tu con il portiere avversario che, ben posizionato, riesce a respingere la conclusione del colombiano in cerca della doppietta. Hradecky ha tanto da fare nei minuti finali del primo tempo, ma è pronto a deviare anche il bolide scagliato da Koopmeiners e il velenoso tentativo di Zappacosta dalla sinistra. Sul colpo di testa di Malinovskyi da due passi non avrebbe potuto nulla, ma l'ucraino manca clamorosamente l'appuntamento con il pallone.

Bis di Muriel e perla di Diaby

Nessun cambio ad inizio secondo tempo, anche perché a Gasperini basta Muriel. Al 49' l'attaccante controlla un altro assist di Malinovskyi e piazza con spaventosa semplicità il pallone alle spalle di Hradecky: doppietta personale e 3-1. Al 57' è solo una super parata del portiere ospite a negare la tripletta ad un Muriel assoluto protagonista. Al 63' Diaby riapre la partita trovando il 3-2 con una grande giocata che termina con il pallone che si infila inesorabile nella porta di Musso. Tra il 69' e il 77' Gasperini effettua quattro sostituzioni, puntando sull'energia di Boga, Palomino, Maehle e Miranchuk che rilevano Malinovskyi, Djimsiti, Zappacosta e Muriel. Nei minuti finali però, a parte un colpo di testa sfiorato da Miranchuk, latitano le occasioni e non ci sono ulteriori colpi di scena. Il triplice fischio sancisce una vittoria strameritata e stretta dell'Atalanta.

ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN 3-2: STATISTICHE E TABELLINO