Europa League, Siviglia blindata per l'arrivo dei tifosi di Eintracht e Rangers

SIVIGLIA (Spagna) - Più di 5.000 agenti di polizia e personale di sicurezza sono in massima allerta a Siviglia, mentre la città spagnola si prepara ad ospitare i tifosi dei Rangers e dell'Eintracht per la finale di Europa League in programma domani sera. Le strade sono state chiuse, sono state erette numerose barriere intorno ai monumenti storici e la sicurezza è stata rafforzata in maniera robusta sia nelle stazioni della metropolitana che nelle piazze principali della città per cercare di mantenere l'ordine pubblico. Oltre 50.000 tifosi scozzesi e tedeschi sono attesi in città prima della partita. Entrambi i club sperano di porre fine a decenni di delusioni europee vincendo la finale della seconda competizione continentale allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia.