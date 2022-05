Diretta Eintracht-Rangers ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e streaming

SIVIGLIA (Spagna) - Una finale affascinante al Sanchez Pizjuan di Siviglia, tra due outsider, in un'edizione di Europa League in cui l’imprevedibilità l’ha fatta da padrone. Da una parte l'Eintracht Francoforte di Glasnier, che potrà contare anche sull'ex Milan Hauge e sull'ex Atalanta Lammers. "Negli ultimi giorni ci siamo allenati bene, arriviamo con ottime sensazioni". I tedeschi - che hanno vinto solo una volta in Europa, la Coppa Uefa del 1980 - hanno dimostrato di trovarsi bene in Spagna, come confermano le eliminazioni di Betis Siviglia e Barcellona negli ottavi e nei quarti. Per quanto riguarda i Rangers (dove gioca Aaron Ramsey, in prestito dalla Juve), invece, sono trascorsi appena dieci anni dal fallimento. Poi, dopo la risalita ripartendo dall’inferno della Third Division (quarta e ultima categoria del calcio professionistico scozzese), sono tornati la scorsa stagione alla vittoria dello scudetto (il 55esimo). Adesso sognano un trionfo europeo, il secondo della loro storia dopo la Coppa delle Coppe di 50 anni fa.