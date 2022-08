Diretta sorteggi Europa League ore 13: dove vederli in tv e in streaming

ISTANBUL (Turchia) - La Roma di Mourinho e la Lazio di Sarri sono pronte ad andare alla conquista dell'Europa League. Oggi le due romane scopriranno i nomi dei loro compagni di viaggio, perchè a Istanbul saranno sorteggiati gli accoppiamenti dei gironi. Le più forti sono tutte nella stessa fascia di Roma e Lazio all'interno del "pot 1", ma le insidie non mancano. Il calcio d'inizio della competizione è fissato per giovedì 8 settembre, per arrivare ai primi verdetti il 3 novembre, a poco più di due settimane dal Mondiale in Qatar. Confermata la formula: chi vince il gruppo va agli ottavi, la seconda gioca lo spareggio con una delle terze di Champions e la terza scende in Conference.