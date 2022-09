Diretta Ludogorets-Roma ore 18.45: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

RAZGRAD (BULGARIA) - Mettersi alle spalle il ko per 4-0 contro l'Udinese e ripartire. È questo il diktat in casa Roma in vista dell'esordio stagionale in Europa League in programma alle 18.45 a Razgrad contro i bulgari del Ludogorets. I giallorossi di José Mourinho hanno incassato la prima sconfitta in campionato alla Dacia Arena, un passo falso che, però, la formazione capitoline deve subito dimenticare per cominciare nel migliore dei modi il proprio percorso in coppa. Nessun precedente tra le due squadre, mentre questo sarà l’11° incontro tra la Roma e una squadra bulgara nelle competizioni europee, le ultime otto contro il CSKA Sofia, le prime due contro il Dunav Ruse; inoltre, i giallorossi hanno vinto sette dei 10 precedenti (1N, 2P). Il Ludogorets non ha vinto nessuna delle ultime 18 partite in Europa League (4N, 14P), questa è la striscia più lunga senza vittoria nella storia della competizione.