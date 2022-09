Lazio, è super Vecino: "Qui ho la fiducia di Sarri. Squadra da ottimo potenziale"

ROMA - "Quando hai la fiducia di un allenatore è tutto più facile, prendi condizione e ritmo. Adesso ho tutte le possibilità, mi sento bene fisicamente e mentalmente. Sono arrivate due settimane prima dell'inizio del campionato, non ho potuto fare partite amichevole, mi sento sempre meglio, oggi ho fatto oggi 70'. L'importante è rispondere bene in campo". Matias Vecino ha commentato così, ai microfoni di Sky Sport, la vittoria della Lazio sul Feyenoord. Il centrocampista, autore di due gol, ha parlato ancora: "Qui il clima è bello, c'è un grande potenziale, è mancata un po di continuità nel rendimento ed è questo è il salto che dobbiamo fare per competere per i primi posti. Il mercato della Roma come stimolo? Penso che se le due squadre della Capitale si siano rafforzate è un bene per la città. Sono contento perché sto sempre meglio. Sono passati 8 anni da quando ho lavorato con Sarri ma lui è rimasto sempre lo stesso. Già alcuni aspetti del suo gioco me li ricordavo. Il mio famoso gol con l'Inter contro la Lazio? Con le mie prestazioni spero di guadagnarmi la stima dei nuovi tifosi".