Moviola Ludogorets-Roma: dubbio rigore sul contatto Delev-Dybala

In linea l’inglese Craig Pawson (voto 6), anche se la sua non è pulitissima come direzione: tratta alla stessa maniera, diremo all’europea, due contatti in area del Ludogorets (Pellegrini e Dybala), la chiude con 26 falli fischiati e tre cartellini gialli. Una curiosità: è la prima volta che una squadra italiana (Nazionali comprese) finisce ko se arbitra lui (in 8 precedenti prima di ieri, 4 vittorie e 4 pari).