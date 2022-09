Morte della regina Elisabetta: rinviata Arsenal-Psv

ROMA - Dopo non essere scesa in campo come tutte le altre squadre di Premier League nell'ultimo week end, l'Arsenal non lo farà nemmeno giovedì sera in Europa League contro il Psv. Il match che era in programma a Londra (alle ore 21), valido per la seconda giornata del Gruppo A, è stato infatti rinviato in vista dei funerali della Regina Elisabetta II.