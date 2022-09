Midtjylland-Lazio, clima infuocato alla MCH Arena: stadio verso il tutto esaurito

DANIMARCA - La Lazio vola in Danimarca, giovedì si gioca la sfida contro il Midtjylland. Stadio MCH Arena di Herning quasi tutto al completo, i tifosi danesi credono nell’impresa. Ieri mancavano solo 600 biglietti per arrivare al soldout. Con tutta probabilità i restanti tagliandi verranno polverizzati in queste ore. Capienza massima dello stadio (in Europa) di 9.430 spettatori. Superata già la quota di 8.500, settore ospiti compreso (circa 200 posti). La MCH Arena sarà una piccola bolgia per il match di Europa League che per il Midtjylland vale tantissimo. I danesi hanno perso alla prima giornata contro lo Sturm Graz, in casa vogliono il riscatto per credere nel passaggio del turno. Servirà l’aiuto del pubblico per battere la Lazio.