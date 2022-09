Lazio, vigilia di Europa League: il programma completo

ROMA - Inizia oggi la lunga trasferta di Europa League per la Lazio. Giovedì ore 18.45 si gioca contro il Midtjylland, la squadra biancoceleste effettuerà in mattinata (10.30) l’allenamento di rifinitura. Poi la partenza in aereo direzione Billund. Alle 18.30 è previsto il walk around sul terreno di gioco della MCH Arena di Herning. Poco dopo, alle 18.45, all’interno della sala stampa dello stadio, andrà in scena la conferenza di Maurizio Sarri e di un tesserato. Giovedì il match contro il danesi, poi la Lazio si imbarcherà subito sul charter per fare ritorno in Italia. Non a Roma, bensì a Piacenza. Da lì in pullman sino a Cremona. Domenica torna il campionato, Sarri ha deciso di smaltire le fatiche dell’Europa League senza fare ritorno a casa. Si evita così un ulteriore viaggio a distanza di poche ore.