Europa League, Arsenal-Psv si giocherà il 20 ottobre

NYON (SVIZZERA) - La partita di Europa League fra Arsenal e Psv Eindhoven si giocherà il 20 ottobre alle 19. Lo comunica la Uefa, ringraziando la Premier League per aver deciso di posticipare la gara di campionato fra i Gunners e il Manchester City del 19 ottobre. La sfida tra inglesi e olandesi, inizialmente in programma domani per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, è stata rinviata per le severe limitazioni alle risorse di polizia e ai problemi organizzativi legati al lutto nazionale per la Regina Elisabetta II.