Diretta Midtjylland-Lazio ore 18.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

HERNING - La Lazio di Sarri a caccia di un’altra vittoria in Europa League (dopo quella con il Feyenoord una settimana fa) e soprattutto della continuità. Mai con il Comandante in panchina i biancocelesti hanno vinto tre gare di fila. “Serve umiltà in Europa. Noi italiani siamo convinti di essere i più forti, ma non lo siamo più da anni”, ha spiegato l’allenatore in conferenza. Qualche statistica. Sarà il primo incontro ufficiale tra Midtjylland e Lazio. Il Midtjylland non ha mai battuto una squadra italiana in quattro tentativi (1N, 3P), il più recente un pareggio contro l'Atalanta a dicembre 2020. La Lazio affronterà una squadra danese per la prima volta dall'agosto 2001, quando ha eliminato il Copenaghen dalle qualificazioni alla Champions League, nonostante una sconfitta in trasferta all’andata.