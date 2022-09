Roma, Dybala verso la panchina contro l'Helsinki

ROMA - Paulo Dybala è pronto alla sua prima panchina stagionale. La Joya questa sera dovrebbe rimanere fuori dai titolari della sfida contro l'Helsinki, per recuperare le energie dopo il primo tour de force stagionale tra campionato e coppe che lo ha visto assoluto protagonista. José Mourinho è intenzionato a risparmiare l'attaccante argentino - convocato dal ct Scaloni per le prossime partite della nazionale - per la sfida contro i finlandesi: tante partite ravvicinate, troppe per un giocatore che ha avuto più di un problema muscolare nelle passate stagioni. Lo Special One terrà fuori Dybala per preservarlo in vista della delicata sfida di domenica contro l'Atalanta.