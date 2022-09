Ronaldo, primo gol in carriera in Europa League nel successo dello United

ROMA - Primo gol in stagione, primo gol in carriera in Europa League : una serata finalmente col sorriso per Cristiano Ronaldo , che segna sul rigore il gol del raddoppio del Manchester United nel successo dei Red Devils contro lo Sheriff . Vittoria schiacciante, nel girone della Lazio , del Feyenoord (6-0 contro lo Sturm Graz ). Cade il Monaco contro il Ferencvaros , vince la Real Sociedad contro l' Omonia Nicosia , mentre Hamsik trascina il Trabzonspor al successo contro lo Stella Rossa .

Ronaldo firma il successo dello United, 6-0 del Feyenoord

Mancava solo la firma in Europa League nella carriera di Cristiano Ronaldo: è arrivata, su rigore al 39', nel match vinto per 2-0 dal Manchester United contro lo Sheriff Tiraspol. A portare in vantaggio i Red Devils, che centrano i primi tre punti nel girone dopo il ko contro la Real Sociedad, era stato Sancho al 17'. Nel girone della Lazio il Feyenoord archivia in scioltezza la pratica Sturm Graz: 6-0 il risultato finale, con quattro gol realizzati nel primo tempo: sono la doppietta di Jahanbakhsh, il gol dell'ex Fiorentina Hancko e i sigilli di Danilo, Jimenez e Idrissi a regalare il successo alla squadra di Rotterdam.

Ferencvaros, colpo col Monaco. Vince la Real Sociedad

Nel gruppo H il Monaco va ko in casa contro il Ferencvaros, che si porta al comando della classifica: decide Vecsei all'80'. Vince invece la Real Sociedad che si porta a sei punti nel gruppo E: dopo il successo contro lo United, i baschi battono 2-1 in casa i ciprioti dell'Omonia Nicosia: il gol di Guevara al 30' porta in vantaggio la squadra di Alguacil, pari degli ospiti con Bruno al 72', gol vittoria di Sorloth all'80'.

Hamsik trascina il Trabzonspor, ko il Nantes

L'ex Napoli Marek Hamsik spiana la strada al Trabzonspor nel successo per 2-1 contro lo Stella Rossa: suo il gol al 16' che porta i turchi sull'1-0. Trezeguet raddoppia al 68', inutile il gol di Nikolic nel recuero per i serbi. Il Friburgo ringrazia invece la doppietta di Gregoritsch e il gol di Hofler e batte 3-0 fuori casa l'Olympiakos, mentre il Nantes perde 3-0 fuori casa contro il Qarabag: decidono Owusu al 60', Zoubir al 65' e l'ex Spal e Crotone Jankovic al 72'.

