I dubbi di Sarri e la dura frase alla squadra che scuote la Lazio

È il punto più basso della gestione Sarri . Una doccia freddissima, come il vento danese e gli ululati dell’Arena di Herning, perché riporta a terra la Lazio quando sembrava aver imboccata il nuovo corso. Mau, sconsolato, ha rivisto gli stessi fantasmi del passato . «Mi è sembrata la squadra dell’anno scorso, quella crollata a Verona e anche a Bologna. Ogni tanto non si presenta in campo. Quando succede, viene fuori questo tipo di partita. Fa più male in Europa. Fa malissimo perché pensavo si stesse lavorando nella direzione giusta».

Sarri ha parlato apertamente di presunzione, di superficialità. «Non abbiamo avuto umiltà. I giocatori pensavano di mettere a posto prima o poi la partita. Quando entri in una girandola con una mentalità sbagliata, soprattutto in Europa, non ne vieni fuori. Non c’è soluzione». Di fronte alle telecamere, ha cercato di proteggere il gruppo. «La responsabilità è mia, poi con i giocatori me la vedrò domani (oggi nel ritiro di Piacenza, ndr). Chiederò una spiegazione. Da tre giorni parlavamo e ci dicevamo di presentarci con umiltà. Ho visto un livello di presunzione immensa. Si è visto bene nei primi 25 minuti. Avevamo il pallino in mano, eravamo fermi, giocavamo a basso ritmo, come se stessimo gestendo un 4-0 a nostro favore».

Le scuse di Sarri ai tifosi

Sarri ne aveva cambiati 8 rispetto al Verona. Sarebbe stato lo stesso senza turnover. «Ho visto tutti i sedici in campo sullo stesso livello mentale». Anche il tecnico è andato a scusarsi con gli ultras a fine partita. «Mi dispiace per i tifosi, sia quelli che ci hanno visto da casa, sia quelli venuti in Danimarca. Non abbiamo rappresentato in maniera degna la nostra gente. Gli ho detto che avevano ragione, non abbiamo giocato, così siamo andati incontro alla figuraccia. Abbiamo sbagliato completamente approccio, era palese. La squadra tocchettava senza affondare. Se giochi così, prima o poi in fase di non possesso prendi gol».