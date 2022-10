Lazio, Marusic: "Riscattiamo il ko in Europa League. Qui per dare tutto"

GRAZ - In campionato la Lazio va, in Europa League invece, c'è subito l'intenzione di riscattare il pesante ko contro il Midtjylland. Adam Marusic, nella conferenza pre Sturm Graz, ha commentato il momento della squadra e della sfida contro gli austriaci: "Sicuramente faremo una bella partita dopo il brutto ko in Europa. Vogliamo dare tutto per vincere questa partita. L’approccio non è stato giusto, spero non accada più. Mi sento meglio a sinistra dopo un anno. Anche due anni fa ho giocato come quinto. Per me è lo stesso. Lazzari? Un grande giocatore, ha passato l'infortunio e sta bene. Io devo fare come ad ora, non voglio fare altro. Vediamo domani cosa succede. Si parla tanto di un nuovo terzino sinistro, ma io faccio il mio lavoro e voglio dare il massimo. Mi sento bene fisicamente e darò tutto per i miei compagni. Alla fine si vedrà. Negli ultimi due giorni abbiamo visto le ultime partite dello Sturm Graz. La partita è stata preparata bene da parte nostra. Mi mancano quindici presenze per arrivare a 200. Come obiettivo avevo l'intenzione di rimanere tanto tempo. Sono felice per questo. In difesa siamo migliorati tanto dopo tanto lavoro. Proviamo a dare tutto quello che chiede Sarri, dobbiamo solo continuare così”.