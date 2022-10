Diretta Sturm Graz-Lazio ore 18:45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

GRAZ - “Mi danno soddisfazione le prestazioni dei giocatori, non tanto quello che si dice all’esterno. Fa piacere, ma interessa poco. La Lazio sta bene, dopo la vittoria sul Feyenoord abbiamo pensato che sarebbe stato tutto facile, in Europa non è così. Bisogna giocare al 100% sotto ogni aspetto. Siamo in Austria per rimediare”. Maurizio Sarri rilancia la sua Lazio, sa che deve vincere contro lo Sturm Graz per tornare in testa nel girone d’Europa League in cui 4 squadre sono tutte appaiate a tre punti. C’è entusiasmo in casa laziale, ma attenzione a non ripetere la brutta prestazione vista in Danimarca con il Midtjylland. Gli unici precedenti tra Sturm Graz e Lazio in Europa sono stati nei sedicesimi di finale di Coppa UEFA 2002/03, con la squadra italiana che ha superato il turno vincendo complessivamente per 3-2.