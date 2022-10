ROMA - Una sfida sentita, una partita decisiva per la qualificazione e il superamento della fase a gironi. Il confronto con la Roma è stato fonte di ispirazione per il social media manager del Betis. Il club spagnolo oggi ha voluto presentare sul proprio profilo Twitter la partita scegliendo una citazione cinematografica: una foto dell'attaccante Joaquin vestito da 'Gladiatore'. L'immagine è accompagnata dalla scritta: "Dia de Betis" per rimarcare l'appuntamento di questa sera all'Olimpico.