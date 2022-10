Sturm Graz-Lazio diretta 0-0: inizia il match

18:30

Le parole di Tare prima dell'inizio del match

"Sottovalutare l’avversario è stato un grande errore, per far crescere la nostra mentalità servono anche passaggi a vuoto. Stasera serve tanta determinazione, ma anche volontà di vincere. Questa partita è fondamentale per la classifica. Al ritorno abbiamo possibilità di due partite in casa e li dobbiamo giocarcela”. Così Igli Tare ha parlato a Sky Sport. Leggi tutto.

18:15

I numeri di Immobile in Europa League

Ciro Immobile ha preso parte ad almeno un gol in ciascuna delle ultime tre presenze in Europa League (una rete, due assist) e potrebbe partecipare ad una rete per quattro gare di fila per la prima volta nella competizione. Tra le squadre che hanno segnato tutti i loro gol su azione in questa edizione dell’Europa League, la Lazio è quella che ha realizzato più reti (5/5).

18:00

Le parole di Pedro nel pre partita

"Quella di stasera sarà una partita molto difficile, ma è un'ottima opportunità per ritrovare il nostro gioco anche in Europa League. Abbiamo perso l’ultimo match, ma oggi servirà disputare una buona prova per conquistare i tre punti. È molto importante avere il supporto di tanti tifosi che sono venuti fino a qui. Dobbiamo sfruttare l’occasione per vincere e andare avanti in Europa League. Sarà una gara molto complicata, ma in settimana abbiamo lavorato al meglio in vista di questo impegno. Se vogliamo vincere dobbiamo giocare al meglio perché in Europa c’è un’altra intensità e mentalità rispetto al campionato”. Queste le parole dello spagnolo a Lazio Style Channel.

17:50

I numeri e le statistiche di Sturm Graz-Lazio

La Lazio ha perso otto delle ultime 10 trasferte di Europa League; le uniche eccezioni sono state un pareggio in casa del Marsiglia e una vittoria in casa del Lokomotiv Mosca nella fase a gironi della scorsa stagione. Lo Sturm Graz ha vinto solo una delle ultime 12 partite di Europa League (2N, 9P), 1-0 contro il Midtjylland nella prima giornata di questa fase a gironi.

17:35

Sturm Graz-Lazio dove vederla in tv e in streaming

Il match tra Sturm Graz e Lazio, con fischio d’inizio allo Stadion Graz-Liebenau di Graz alle ore 18.45, sarà visibile su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Go.

17:30

Ecco le formazioni ufficiali di Sturm Graz-Lazio

STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass, Horvat; Ajeti, Boving. All. Ilzer. A disposizione: Maric, Schutzenauer, Borkovic, Kiteishvili, Sarkaria, Jantscher, Oroz, Ingolitsch, Schnegg, Fuseini, Ljubic, Wels.

LAZIO (4-3-3) -Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri. A disposizione: Maximiano, Magro, Patric, Lazzari, Radu, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Cancellieri, Zaccagni, Romero.

17:15

La Lazio chiamata alla vittoria in Europa League

I biancocelesti contro lo Sturm Graz devono riscattare la figuraccia fatta contro il Midtjylland. Servono punti in Austria per rilanciarsi in un girone in cui tutte le squadre sono a quota tre punti. Sarri si ritrova una squadra in fiducia che va forte in campionato, ma che oggi è chiamata a dare risposte importanti anche in Europa League. Gli unici precedenti tra Sturm Graz e Lazio in Europa sono stati nei sedicesimi di finale di Coppa UEFA 2002/03, con la squadra italiana che ha superato il turno vincendo complessivamente per 3-2.

Stadion Graz-Liebenau