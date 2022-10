Lazio, Provedel: "Siamo in crescita. Ora battiamo la Fiorentina"

Le parole di Provedel

"Siamo andati vicini al gol, senza trovarlo, ma non lo abbiamo neanche subìto. Li aspettiamo al ritorno. Le squadre contro di noi mettono qualcosa in più, noi lo sappiamo. Una volta abbiamo sbagliato l'atteggiamento, oggi è stato buono. La crescita c'è, abbiamo quattro punti e affronteremo al meglio le prossime sfide. Giocare in casa sarà un fattore a nostro favore, come per noi è stato difficile giocare in trasferta. Noi lo sfrutteremo con spirito e atteggiamento giusto. La Fiorentina sarà impegnativa per entrambe le squadre, non guardiamo il loro momento, la prepareremo al meglio. Hanno un allenatore bravo e che farò di tutto per metterci in difficoltà".