Luiz Felipe scatenato: esultanza da derby al termine di Roma-Betis

ROMA - "La Lazio resterà sempre nel mio cuore, ho vissuto tante cose belle qua. In tanti mi hanno scritto 'dai, dovete vincere'". Così, alla vigilia della sfida tra Roma e Betis Siviglia in Europa League, Luiz Felipe aveva rivelato quanto pesi ancora oggi il suo recente passato biancoceleste (cinque campionati nella Lazio tra il 2017 e l'estate scorsa). Ieri sera, dopo la vittoria per 2-1 della formazione andalusa all'Olimpico, il difensore italobrasiliano si è scatenato, mostrando effettivamente una gioia particolare per i tre punti conquistati.