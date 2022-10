Roma, Gualtieri contro i tifosi del Betis: sui social la rabbia del sindaco

ROMA - All'indomani del match perso all'Olimpico contro il Betis , tra i tifosi giallorossi c'è rammarico per la beffa patita nel dalla Roma di José Mourinho mentre la Capitale fa la conta dei danni causati dai tifosi andalusi . Dalle bottiglie lanciate contro i bar di Trastevere agli atti vandalici in centro storico , il giorno dopo il match la città porta ancora i segni del 'movimentato' giovedì di Europa League .

La rabbia del sindaco

E a far sentire la voce dei romani è il sindaco Roberto Gualtieri, che affida a un tweet la sua rabbia: "Il comportamento dei tifosi del Betis Siviglia è stato inaccettabile - 'cinguetta' il primo cittadino -. Tesori di Roma come Piazza di Spagna o Piazza del Popolo non devono diventare luoghi di caos e inciviltà. Il lavoro delle forze dell’ordine è encomiabile ma servono misure perché questo non si ripeta mai più".