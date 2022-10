Diretta Lazio-Sturm Graz ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

ROMA - “Con la Fiorentina siamo stati troppo bassi e abbiamo concesso troppi tiri. L’entusiasmo? No, solo voglia di migliorare. E attenzione allo Sturm Graz, hanno numeri fisici impressionanti”. Maurizio Sarri ha presentato così la gara contro gli austriaci di questa sera allo Stadio Olimpico. Dopo lo 0-0 di una settimana fa bisogna solo vincere, altrimenti ciao Europa League. La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite casalinghe europee (3V, 3N), dopo che aveva registrato una serie di tre sconfitte nelle quattro precedenti gare interne (1V). L'unica vittoria dello Sturm Graz in cinque gare fuori casa contro squadre italiane è arrivata contro la Lazio nel dicembre 2002. L’ultima partita giocata in Italia dal club austriaco è terminata con una sconfitta per 1-0 contro la Juventus nell'agosto 2010.