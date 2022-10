Ronaldo a secco, ma lo United passa al 93'. Vince il Ludogorets, 2-2 tra Feyenoord e Midtjlland

ROMA - Finisce 2-2 Feyenoord-Midtjlland, gara valida per la quarta giornata dell'equilibratissimo girone F di Europa League, lo stesso della Lazio. Ospiti in vantaggio al 16' con Martinez, al 32' il pareggio di Timber per la squadra di Rotterdam. Nella ripresa Hancko porta sul 2-1 gli olandesi, ma al 59' Sviatchenko sigla la rete del definitivo 2-2 . In classifica entrambe le squadre si portano a quota 5 punti, gli stessi della Lazio e dello Sturm Graz che hanno pareggiato all'Olimpico . Nel Gruppo C invece, quello della Roma, i bulgari del Ludogorets battono 2-0 in casa l'Helsinki (gol di Gropper al 38' e di Rick al 64', ospiti in dieci nel finale per il rosso a Raitala ) e sono secondi da soli, a -3 dal Betis e a +3 sui giallorossi che hanno pareggiato sul campo della capolista (e nel prossimo turno faranno visita ai finlandesi).

Europa League: risultati, tabellini e calendario

Impresa solo sfiorata per l'Omonia di Nicosia, che dopo tre sconfitte di fila nel Gruppo E ha 'rischiato' di uscire indenne da Old Trafford: con Cristiano Ronaldo titolare ma rimasto a secco, i 'Red Devils' hanno trovato il gol vittoria solo al 93' grazie al neo entrato McTominay. Il Manchester United di Ten Hag impone così il quarto stop ai ciprioti e resta a -3 dalla capolista Real Sociedad, vittoriosa per 3-0 sui moldavi dello Sheriff Tiraspol (a segno Sorloth prima del riposo e poi Rico e Navarro nella ripresa). Nel Gruppo A successo esterno per l'Arsenal che con un gol di Saka al 24' passa in Norvegia: 1-0 al Bodo/Glimt, ora terzo a -3 dal Psv vittorioso per 5-0 su uno Zurigo ancora fermo a zero punti (a segno Gutierrez,, Veerman e Sangare nel primo tempo, poi ancora Veerman ed El-Ghazi).

Europa League, le classifiche



Joao Pedro a segno, disastro Monaco

Nel girone B restano appaiati in vetta i turchi del Fenerbahce e i francesi del Rennes, che hanno superato in trasferta rispettivamente l'Aek Larnaca (1-2, a segno l'ex cagliaritano Joao Pedro) e la Dinamo Kiev di Mircea Lucescu (0-1). Ancora al comando del gruppo D invece i belgi della Royale Union, grazie al 3-3 con i portoghesi del Braga che restano secondi davanti all'Union Berlino, vittorioso sul Malmo (1-0). Continua a viaggiare a punteggio pieno il Friburgo nel gruppo G: 4-0 a domicilio rifilato al Nantes, mentre finisce 0-0 il match tra Qarabag e Olympiacos. Nel gruppo H infine si prende il primo posto solitario il Ferencvaros grazie al 2-1 casalingo contro la Stella Rossa, mentre il Trabzonspor aggancia il Monaco, battuto 4-0 in un match indirizzato dall'errore commesso dal portiere ospite Nubel prima del riposo: rinvio addosso al compagno Sarr e incredibile autogol per il vantaggio dei turchi, che poi dilagano nella ripresa.