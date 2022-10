Immobile, ennesimo record: è di nuovo nella storia della Lazio

ROMA - Un gol per la storia. L’ennesimo record centrato da Ciro Immobile nel match con lo Sturm Graz finito 2-2. Il bomber l’ha sbloccata su rigore: ecco la rete numeri 21 in Europa con la maglia biancoceleste. Staccato Simone Inzaghi, così Re Ciro diventa il miglior marcatore europeo della storia laziale. Un grande ed ennesimo traguardo. Da giocatore della Lazio non c’è più nulla da conquistare, ma solo allungare ancora il suo incredibile rendimento. Per lui 16 centri in Europa League e 5 in Champions League. Sono 21 firme incredibili. Ora Ciro non si vuole fermare: altre due partite nel girone con Midtjylland e Feyenoord, due occasioni per arricchire il bottino. Con la speranza che questa volta i gol potranno essere utili per vincere e volare alla fase ad eliminazione diretta. All'Olimpico è uscito tra gli applausi. Sempre più mito, sempre più leggenda.