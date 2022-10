Europa League, la Lazio si qualifica se: ecco la situazione nel girone

ROMA - Due match verità per quattro squadre appaiate a cinque punti. Lazio, Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz: tutto in ballo, anche il primo posto del girone. Da ricordare che solo la prima classifica nel gruppo accede direttamente alla fase successiva della competizione . Vuol dire giocare un turno in meno e ritornare in campo europeo a marzo (9 e 16).

La Lazio e le due prossime partite

Il destino è nelle mani della squadra di Sarri. Prossima sfida con il Midtjylland all’Olimpico giovedì 27 ottobre alle ore 18:45. Serve vincere e aspettare lo Sturm con il Feyenoord in campo alle 21. Con i danesi serve il riscatto anche dopo la batosta dell’andata. E poi? Con una vittoria in tasca tutto si giocherà in Olanda con il Feyenoord il prossimo 3 novembre (18:45). Due vittorie per volare agli ottavi. E in caso di arrivo a pari punti? Il primo criterio che viene adottato in caso di parità è il maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa). Il secondo: la miglior differenza reti negli scontri diretti. E infine il maggior numero di gol segnati negli scontri diretti. La Lazio oggi è al terzo posto (con tutte le squadre a cinque punti) a causa della differenza reti di -2, mentre il Feyenoord e il Midtjylland sono rispettivamente a quota +4 e +3. Pesa il 5-1 con i danesi.